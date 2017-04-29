مصر: منح المقيمين بالإمارات تأشيرات دخول في المطارات اعتباراً من أول مايو

كلنا شركاء: مدحت السويفي- الامارات اليوم

كشف وزير السياحة المصري، يحيى راشد، أنه «من المقرر تفعيل قرار منح تأشيرات الدخول الفورية للمقيمين في الإمارات والدول الخليجية الأخرى عند وصولهم إلى المطارات المصرية، اعتباراً من أول مايو المقبل».

وقال راشد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض سوق السفر العربي، أمس، إن «القرار سيصب في مصلحة زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من تلك الدول»، مشيراً إلى أن «القرار سيشمل عدداً من الدول العربية الأخرى».

وكان رئيس هيئة التنشيط السياحي المصرية، هشام الدميري، قال، أمس، إن «مصر تدرس قرار منح التأشيرات في المطارات، لجذب المزيد من السياح العرب والأجانب المقيمين في الدول الخليجية».