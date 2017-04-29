وفاة الفنانة (هالة حسني) في دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

توفيت الفنانة السورية “هالة حسني” مساء أمس الجمعة 28 نيسان/أبريل، عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، بعد أن تم إسعافها إلى مستشفى الأندلس في العاصمة دمشق.

ولدت “حسني” في دمشق عام 1942، وقد حصلت على دبلوم سياسة واقتصاد من ألمانيا، وشاركت كممثلة بالعديد من الأعمال التلفزيونية، والمسرحية والسينمائية، إضافة إلى عدة أعمال إذاعية، حيث وصل عدد ما أنجزته ما يقارب 150 عملاً، وتعتبر من أوائل الفنانات السوريات اللواتي انضممن إلى نقابة الفنانين السوريون، إذ انضمت إلى النقابة عام 1975.

وكانت “حسني” تعاني عدة أمراض بعدما أصابها الكبر، وخضعت لعمل جراحي لزراعة مفصل القدم، وكانت متغيبة عن الأضواء منذ ستة أعوام، وتحديداً منذ ظهورها في مسلسل “مرايا 2011”.

من أهم مسلسلاتها التلفزيونية: “خلف الجدران”، “المحكوم”، و”حارة نسيها الزمن”، “الفراري”، “أهلاً حماتي”، “دنيا”، “تمر حنة”، “باب الحارة”، “جرن الشاويش”، “أهل الراية”.

ومن أبرز أفلامها السينمائية: “امرأة لا تبيع الحب”، “صيد الرجال”، “ساعي البريد”، “عشاق على الطريق”، “فتيات حائرات”.

وتعد “هالة حسني” رابع الراحلين من الدراما السورية لعام ٢٠١٧ بعد (رفيق سبيعي ووليد حبال وناصر وردياني).

وآخر ظهور للفنانة “هالة حسني” كان في 22 آذار/مارس الماضي، حيث نشرت صفحات موالية صور لها خلال حضورها تكريم أسر عدد من قتلى قوات النظام، قامت به جمعية البشائر الخيرية بالتعاون مع إذاعة دمشق برنامج شموع لا تنطفئ.