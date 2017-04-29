تحديد موعد تهجير الدفعة السابعة من أهالي حي الوعر الحمصي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تم تحديد يوم غد الأحد (30 نيسان/أبريل)، كموعدٍ لانطلاق حافلات الدفعة السابعة من مهجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، باتجاه محافظة إدلب.

وأفاد مركز حمص الإعلامي، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم الاتفاق على تسيير الدفعات من حي الوعر بشكل متتالي حتى اكتمال خروج كل من يرغب بشكل كامل، وستكون الدفعة القادمة باتجاه ريف إدلب (غد الأحد)، وستتبعها دفعة باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب، وغيرها من الدفعات المتبقية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على السماح بخروج السيارات حتى لو كانت مطلوبة، والسماح ببيعها وفراغها على ألا تتجاوز المدة شهر، ولا يوجد خروج للسيارات مع الدفعات، ولم يتم الاتفاق على موضوع جوزات السفر، وسيحدد اجتماع آخر لاحقاً.

وكان قد تم ظهر يوم الإثنين 24 نيسان/أبريل، خروج نحو 1800 مهجرٍ جديدٍ تركوا منازلهم في حي الوعر، وهجروا إلى مدينة جرابلس، بعد رفضهم العودة لظل سقف نظام بشار الأسد.

وأفاد مكتب تسجيل الخارجين من حي الوعر حينها أنه تم خروج ستة دفعات، وبانتظار تهجير ستة دفعات أخرى ستتبعها وفق الاتفاق الذي ضمن تنفيذه الطرف الروسي.