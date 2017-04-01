(جيش خالد) يعدم 8 مدنيين في ريف درعا الغربي

إياس العمر: كلنا شركاء

أعدم جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، أمس الجمعة 28 نيسان/أبريل، ثمانية مدنيين في ريف درعا الغربي.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء”، إن جيش خالد أعدم ثمانية مدنيين ظهر أمس في بلدة تسيل غرب درعا، وهم (رامي الجهماني ـ عبد الحي الجهماني ـ أنور الجهماني ـ ناصر الجهماني ـ قاسم الجهماني ـ أغيد المصري ـ ينس المصري ـ عبد الله أبو حبسة)، بتهمة التعامل مع كتائب الثوار وسب الذات الإلهية.

وأوضح أن الضحايا من بلدتي الشجرة وسحم في ريف درعا الغرب، وهي من بين البلدات الخاضعة لسيطرت جيش خالد.

وأشار الديري إلى أن عملية الإعدام أتت عقب مقتل القائد العسكري لجيش خالد “يوسف البقيرات” (أبو محمد التلاوي)، بالإضافة للعملية الأمنية لكتائب الثوار والتي استهدفت شرعي جيش خالد (الغبيطي) والمسؤول الأمني (أبو البراء) في بلدة سحم.

وأكد أن عملية الإعدام لم تكن الأولى من نوعها، إلا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها جيش خالد بإعدام هذا العدد دفعة واحدة.

ويذكر أن جيش خالد كان قد أعدم نهاية شهر شباط/فبراير الماضي أكثر من 100 من الثوار والمدنيين، عقب سيطرته على بلدات (تسيل ـ سحم ـ عدوان ـ جلين) في ريف درعا الغربي.