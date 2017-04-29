(جمال سليمان) يروي قصة وفاة أبويه المؤثرة وسبب عدم حضوره جنازتيهما

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

روى الفنان السوري (جمال سليمان) قصة وفاة أبويه المؤثرة في أسبوع واحد، وكشف سبب عدم عدم حضوره لتشييع جثمانهما في سوريا، حيث تلقى العزاء بهما في مسجد الحامدية الشاذلية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال “سليمان” في حوار على قناة “سي بي سي” المصرية: “أبي وأمي عاشا سويةً ما يقارب 57 سنة، وأصبح لديهما من الأولاد تسعة في ظروف صعبة جداً، فأخذا على عاتقهما أن يعلموننا، فكبرنا وكبروا، وفي السنوات الثلاث الأخيرة تعبا جدا، إضافة للظروف التي حصلت في البلد والتي أثرت عليهما”.

وأضاف “لم أعد أستطيع أن أدخل سوريا لأن اسمي كان على الحدود، وبتقديري لو ذهبت هناك سأتعرض إلى إهانات واعتداء على كرامتي كإنسان، ولا أعتقد أن هذا شيء أستطيع أن أتحمله في حال من الأحوال”.

وتابع: “عندما توفيت أمي كان والدي نائما، فأخذوها من دون أن يشعر، وعندما استيقظ لم يجد أحداً في البيت إلّا ابن اختي مختار، الذي قال له إنها راحت إلى المستشفى وسترجع، فرد عليه والدي قائلا: من أخذوا جدتك سيأتون ليأخدوني بعد قليل، وفعلاً ثاني يوم توفي”.