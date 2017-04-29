الطيران يستهدف اللطامنة بالكلور ويدمّر مستشفى كفرزيتا شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

خرج مستشفى كفرزيتا في ريف حماة الشمالي عن الخدمة بشكل كامل، اليوم السبت (29 نيسان/أبريل)، جراء استهدافه بغاراتٍ جويةٍ روسية، في حين ألقت طائرات النظام المروحية براميل متفجرة تحوي غاز الكلور على مدينة اللطامنة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي الروسي كثّف غاراته الجوية على مدينة كفرزيتا لليوم الثالث على التوالي، واستهدف بالصواريخ، وبشكل مباشر المستشفى التخصص في المدينة لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب بتدميره وخروجه عن الخدمة.

ويشار إلى المستشفى كان قد تعرّض لغارات جوية مماثلة عدة مرات، أدت إلى تدمير أجزاء منه، وفي 7 آذار/مارس الماضي، وبعد أيام قليلة على إعادة تأهيله، خرج المستشفى عن الخدمة مجدداً بعد استهدافه بغارات جوية.

وتلقت مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي اليوم، عشرات الغارات الجوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة، وألقت طائرات النظام المروحية برميلين يحملان غاز الكلور على المدينة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.