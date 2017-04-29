روسيا تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن بشأن سوريا

كلنا شركاء: الأناضول

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للتعاون مع واشنطن في سوريا، حسب ماذكرت وكالة “تاس” الروسية.

وخلال لقاء جمعه بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو قال لافروف إن “القضاء على التهديدات الإرهابية يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات التي تحارب الإرهاب”.

وأوضح لافروف بِأن الجهات التي قصدها هي “القوات الجوية الروسية، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه سيناقش مع نظيره الأردني، اليوم، سبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافًة إلى مساعي وقف إطلاق النار ومستجدات محادثات أستانة.

وكشف أن الجولة الثالثة من محادثات أستانة ستعقد في غضون أيام قليلة (لم يحدد التاريخ) وسيتصدر أجندتها وقف إطلاق النار، وضمان تسليم المساعدات الانسانية، فضلا عن تهيئة الظروف لممارسة العملية السياسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، موسكو، والتقى نظيره الروسي والرئيس فلاديمير بوتين.

وقال تيلرسون حينها، إن خطوط الاتصال بين واشنطن وموسكو ستبقى دائما مفتوحة، وإن هناك تطلعا لعقد حوار صريح ومفتوح بين الجانبين.