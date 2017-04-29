أردوغان: تركيا وأميركا يمكنهما تحويل الرقة لـ(مقبرة داعش)

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في إسطنبول، السبت، أن “أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل الرقة إلى مقبرة لداعش”.

ويبدو أن أردوغان يستبق بتصريحاته تلك زيارته المقررة إلى واشنطن منتصف مايو المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي، فإن أهم الملفات التي سيناقشها مع ترامب، الدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا الذي يثير حفيظة أنقرة، وإيواء الولايات المتحدة لفتح الله غولن خصم أردوغان.