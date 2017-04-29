(أردوغان) يلوّح بعملية عسكريةٍ مباغتةٍ ضد (ب ي د) في سوريا

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لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بإمكانية تنفيذ بلاده عملية عسكرية “مباغتة” ضد من أسماهم “الإرهابيين” خارج الأراضي التركية، مشيراً إلى إمكانية خوض عملية عسكرية تركية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وقال خلال كلمة في المؤتمر العام لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في مركز “خليج” للمؤتمرات في إسطنبول “نعلم جيدا ما نفعله عندما يحين الوقت.. قد نأتي بغتة في ليلة ما”.

وأضاف “لقد تبين بوضوح من يعمل في بلادنا تحت إمرة قوى أخرى كعصابة خائنة، ومن يعمل من أجل نيل رضى الله.. نحن عازمون على اجتثاث جذور عصابات الخيانة جميعها”.

وتابع “أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لكل من يعمل بإخلاص من أجل وطنه وشعبه، ووحدة وتضامن العالم الإسلامي، ومن أجل الخير للإنسانية جمعاء”.

وحول العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا، قال أردوغان: “قلنا إن مدينة منبج هي هدفنا المقبل ونؤكّد أننا على استعداد لتنفيذ عملية الرقة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة”. واستدرك قائلاً “لكن نقول للأصدقاء الأمريكان لا تشركوا معكم في العمليات منظمات إرهابية”، ولفتت الاناضول إلى أنه يشير إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وقال الرئيس التركي إلى أن بلاده ستلاحق منظمة “بي كا كا الإرهابية في أوكارها كما لاحقت منظمة غولن الإرهابية”، مبيّنا أن الجيش التركي يجري حاليا عمليات ضد “بي كا كا” في جبال “تندوراك” و”غابار” و”جودي” و”بيستلر- درلر” جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أن بلاده لا تقف عند هذا الحد بل تحارب تنظيم حزب الاتحاد الديقراطي ووحداته المسلحة، معبرا إياه الجناح السوري لـ”بي كا كا”.

وأضاف “لم نكتف بمكافحة الإرهابيين داخليًا، بل طالتهم عملياتنا خارج الحدود من خلال قصف (ب ي د) و(ي ب ك).

وكانت رئاسة الأركان العامة التركية أعلنت مقتل نحو 89 “إرهابيًا”، بينهم قياديون، في غارات شنّتها مقاتلاتها على مواقع منظمة “ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا” في منطقتي “سنجار” شمالي العراق، و”قره تشوك” شمال شرقي سوريا قبل أربعة أيام.