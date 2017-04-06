(تحرير الشام) تعلن عن إلقاء القبض على قاتل قياديّ في (أحرار الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أكّدت وكالة “إباء” المقربة من هيئة “تحرير الشام” أن الأخيرة ألقت القبض اليوم السبت (29 نيسان/أبريل)، على “العميل” الذي اغتال قيادياً بارزاً في حركة “أحرار الشام” في مدينة إدلب أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة في بيانٍ مقتضبٍ لها عن مصدرٍ أمنيّ في الهيئة أنه “تم إلقاء القبض على العميل الذي اغتال صلاح الدين أمير كتيبة البخاري ومجموعة من مرافقيه”، مضيفةً أن العملية تمت اليوم في مدينة أريحا بريف إدلب.

وكان “عبد الرزاق الصبيح”، مراسل “كلنا شركاء” أفاد أن مجهولاً أطلق النار أمس على الشيخ صلاح الدين، قائد كتيبة “الإمام البخاري” في أحرار الشام، وعدد من مرافقيه في منزل قرب جامع شعيب في مدينة إدلب، أثناء صلاة المغرب، ما أدى إلى مقتله مع ثلاثة من مرافقيه من الجنسية الأوزبكية.

وكانت كتيبة (الإمام البخاري) التابعة لحركة “أحرار الشام” كشفت في وقتٍ سابقٍ اليوم عن قاتل قائدها الشيخ “صلاح الدين الأوزبكي”، وأعلنت تقديم مليون ليرة سورية مقابل معلومات عن القاتل.

ونعاه رئيس الهيئة القضائيّة في حركة أحرار الشّام الإسلاميّة، أحمد محمد نجيب، فقال في تغريدات على حسابه في “تويتر”: اغتيال قمر من أقمار الجهاد الشيخ صلاح الدين أمير كتيبة البخاري، وكوكبة من مرافقيه، أثناء صلاة المغرب في إدلب، بعد أن فتح أحد المجرمين النار عليهم.

وأضاف نجيب “مبدأ تصفية المخالف فكرٌ مافيويّ للتخلّص من الخصم، ولا يستطيع أعداؤك القضاء على ظاهرة الاعتدال إلا باغتيال رموزه. تقبلك الله يا شيخ صلاح”.

وتداول ناشطون صورةً للتعميم الذي نشرته الكتيبة حيث يجمع صوراً لما قال إنها لأوزبكي اخترق صفوف كتيبة الإمام البخاري، واغتال أمس قائدها الشيخ صلاح الدين الاوزبكي، كُتب عليها “مطلوب لكتيبة الإمام البخاري… مكافأة لمن يجد معلومات عنه مليون ليرة سورية”.