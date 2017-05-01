فيلم (ماريه نوستروم).. قصة السوريين مع البحر!!

كلنا شركاء: فرانس24
تستضيف هذه الحلقة من “ثقافة” المخرج والمنتج السوري أنس خلف، للحديث عن فيلمه الوثائقي القصير “ماريه نوستروم”، والذي يتناول مأساة السوريين الهاربين من الحرب على متن زوارق صغيرة، بحثا عن ضفة آمنة.
كلنا شركاء: فرانس24
تستضيف هذه الحلقة من “ثقافة” المخرج والمنتج السوري أنس خلف، للحديث عن فيلمه الوثائقي القصير “ماريه نوستروم”، والذي يتناول مأساة السوريين الهاربين من الحرب على متن زوارق صغيرة، بحثا عن ضفة آمنة.
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