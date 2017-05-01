فيلم (ماريه نوستروم).. قصة السوريين مع البحر!!

Posted on 2017/05/01Posted in: فنون ومنوعات

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تستضيف هذه الحلقة من “ثقافة” المخرج والمنتج السوري أنس خلف، للحديث عن فيلمه الوثائقي القصير “ماريه نوستروم”، والذي يتناول مأساة السوريين الهاربين من الحرب على متن زوارق صغيرة، بحثا عن ضفة آمنة.






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