فيلم (ماريه نوستروم).. قصة السوريين مع البحر!!

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تستضيف هذه الحلقة من “ثقافة” المخرج والمنتج السوري أنس خلف، للحديث عن فيلمه الوثائقي القصير “ماريه نوستروم”، والذي يتناول مأساة السوريين الهاربين من الحرب على متن زوارق صغيرة، بحثا عن ضفة آمنة.