وصول 125 لاجئا سوريا إلى روما عبر برنامج الممر الإنساني المدعوم من الجمعيات الدينية

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وصلت إلى مطار روما فيوميتشينو اليوم الجمعة مجموعة مكونة من 57 لاجئا معظمهم من السوريين القادمين من مطار بيروت عبر مبادرة الممر الإنساني الذي تدعمه جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا



وصلت المجموعة المكونة من عدة عائلات مع أطفالهم الذين كانوا يهتفون لحظة نزولهم من الطائرة “تحيا إيطاليا”، في مواجهة الحشد الذي تجمع لاستقبالهم وعلى رأسه نائب وزير الخارجية ماريو جيرو ورئيس جمعية سانت إيجيديو ماركو امباجليازو. وكانت وصلت أيضا إلى إيطاليا أمس الخميس مجموعة مكونة من 68 لاجئا كانوا قد فروا من مدينتي حلب وحمص السوريتين إلى مخيمات اللاجئين في لبنان.

وستقوم في هذا الإطار الجمعيات الدينية والجمعيات المحلية بالترحيب بهم كما سترحب بهم جميع البيوت في إيطاليا. وكان قد وصل من سوريا ما يقرب من 800 لاجئ على متن 13 رحلة منذ 4 شباط/ فبراير 2016 ضمن مبادرة الممر الإنساني الذي أطلقته الطوائف المسيحية بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين.

ويقول بيان مشترك لطائفة سانت إيجيديو واتحاد الكنائس الانجيلية “أنه في الوقت الذي كان يتم فيه استغلال أزمة الهجرة في أوروبا لأهداف سياسية وانتخابية، أعطى تزايد اهتمام المجتمع المدني بالمهاجرين نموذجا إيجابيا بديلا، من خلال استقبال ودمج رجال وسيدات كانوا ضحايا لاستغلال تجار البشر لهم ومن بينهم عائلات كاملة مع أطفالها، بينها فتيات عازبات وأشخاص كبار السن، وآخرين من ذوي الإعاقات المختلفة.