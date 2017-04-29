اعترافٌ بمصرع 11 شبيحاً بهجومٍ لـ (داعش) جنوب حلب

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم السبت عن مهاجمته مواقع لقوات النظام تقع بالقرب من خطّ إمداده الوحيد إلى مدينة حلب، مؤكداً سقوط 30 قتيلاً من قوات النظام وميليشياته، فيما أكد موالون للنظام سقوط 11 قتيلاً في صفوفه.

وأوردت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم أن مقاتليه اقتحموا اليوم مواقع لقوات النظام في قرية “أم ميال” ومحيطها، شرق بلدة خناصر، التي تقع على خطّ إمداد قوات النظام الوحيد إلى حلب والشمال السوري.

بدوره أكد المكتب الإعلامي للتنظيم في بيانٍ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصراً لقوات النظام في المنطقة، قبل انسحاب عناصر التنظيم إلى مواقعهم.

وأضاف البيان الصادر عن “ولاية حلب” التابعة للتنظيم أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن سقوط جرحى آخرين وأسر أربعة عناصر من قوات النظام في المنطقة، بالإضافة إلى استيلاء التنظيم على عرباتٍ عسكريةٍ وأسلحةٍ خفيفةٍ ومتوسطةٍ.

من جانبها، أكدت شبكاتٌ مواليةٌ للنظام سقوط أحد عشر قتيلاً من قواته في هجوم التنظيم الأخير قرب خناصر، منهم غديـر وفيـق وسـوف من الفرقة الأولى في قوات النظام، وينحدر من محافظة طرطوس.