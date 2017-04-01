موقعٌ إيرانيٌّ يكشف تورّط سليماني بتصفية مساعده

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كشف موقعٌ إيرانيٌّ عن تورّط الجنرال قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري، في عملية قتل أحد مساعديه في الجناح الخارجي لقوات الحرس.

وأكد موقع “آمد نيوز” الإيراني أن سليماني وجهاز المخابرات في قوات الحرس الثوري الإيراني قتلوا “سيد آيت موسوي”؛ بسبب خلاف مع سليماني على خلفية معارضته سياسات الأخير وتصرفاته في العراق، بحسب ما ترجمه موقع “عربي 21”.

ونشر الموقع الإيراني صورا لقبر قال إنه لموسوي، ووصفه بأنه كان من الملتزمين بحضور المجالس الحسينية في منطقة “فلاح” بطهران، مشيرا إلى أن العقيد “زرغر” أحد مسؤولي قوات فيلق قدس الإيراني كان أيضا يزور المكان ذاته.

وأضاف المصدر أن موسوي انتقل بعد ذلك إلى “مكتب الدعم اللوجستي” في قوات “فيلق القدس”، قبل أن ينتقل إلى “مكتب لبنان”، ثم إلى “مكتب العراق” ضمن هذه القوات، مضيفا أن موسوي لم يتحمل بعض التصرفات التي تحدث داخل قوات “فيلق القدس”، فقدم استقالته، لكن اللواء “خاني”، نائب سليماني، رفض قبول الاستقالة.

وحول أسباب الخلاف بين سليماني وموسوي، قال الموقع الإيراني: “بعد إحدى عشرة زيارة إلى العراق، حيث كان موسوي يرافق في هذه الزيارات سليماني والجنرال ربيعي والحاج قدرت باجلان من قيادات “فيلق القدس”؛ لشراء أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العراقية، لم يتحمل موسوي هذا الوضع داخل قوات “فيلق القدس”، وقدم استقالته فورا خلال عودته من العراق إلى إيران”.

وأضاف “آمد نيوز” أن سليماني استجوب موسوي، بعد تقديم استقالته، وتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية، بعد خلاف حول مبلغ 750 ألف دولار أمريكي صرفت على رؤساء القبائل في العراق.

وأكد المصدر أن قرار تصفية موسوي اتخذ بعد لقائه بسليماني، قائلا: “خلال زيارته إلى مدينة أربيل العراقية، تم قتله على يد رفاقه وزملائه في قوات الحرس الثوري الإيراني”.

وسبق لقناة “العربية” أن كشفت في تحقيقٍ لها أن كشفت عن تورّط الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني تحديداً في تصفية القيادي الأبرز لميليشيات حزب الله، مصطفى بدر الدين، في سوريا أواسط عام 2016. وأفاد التحقيق بأن بدر الدين لم يمت نتيجة المعارك في سوريا ولا بغارةٍ إسرائيلية كما ادعى إعلام حزب الله حينها، بل اغتيل. وأن من يقف وراء اغتياله هم أصدقاؤه قاسم سليماني وحسن نصر الله.