تظاهرات في روسيا ضد بوتين: سئمنا منك!

كلنا شركاء: المدن

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 64 متظاهراً خرجوا، السبت، في عدد من المدن الروسية أبرزها سان بطرسبورغ وموسكو، تلبية لدعوة حركة “روسيا المنفتحة” المعارضة، للاحتجاج ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت شعار “سئمنا منك”.

ودعت الحركة المعارضة التي يقودها ميخائيل خودوركوفسكي من منفاه في أوروبا، المتظاهرين إلى التجمّع عند المكتب التنفيذي للرئاسة بعد ظهر السبت، لتسليم إلتماسات مكتوبة لبوتين للخروج من الحياة السياسية، وعدم الترشح لولاية رئاسية رابعة في الإنتخابات المقرّرة في آذار/مارس 2018.

ولم يذكر بوتين، الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ أكثر من 17 عاماً، ما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة، لكنّ توقعات كبيرة ترجّح بأنه سيقدم على ترشيح نفسه.

وانتشر مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وسط موسكو، استعداداً لخروج التظاهرات، ودعت الحركة مناصريها إلى الخروج في 32 مدينة، لكنّ السلطات منحت إذن التظاهر في 11 مدينة فقط.

وقال المعارض خودوركوفسكي في حديث لإذاعة “إيكو موسكفي”، إن تسليم الالتماسات التي تطالب بوتين بعدم الترشح للرئاسة سيكون في المدن التي منعت فيها الشرطة خروج المتظاهرين.

وأضاف “سنتظاهر في المدن حيث مُنحنا إذن التظاهر، وسنستخدم اللافتات والميكروفونات، وما إلى ذلك”، أما حيث مُنعت التجمّعات “فالناس ستناشد الرئيس مباشرة” عبر الالتماسات.

وكان مكتب النائب العام الروسي، قد أعلن الأربعاء، أن “روسيا المنفتحة” منظمة “غير مرغوب فيها” في روسيا، وداهمت الشرطة مكاتب المنظمة في موسكو، وصادرت مئة ألف استمارة إلتماس فارغة، كانت تأمل أن تسلمها للناس لتشجيعهم على دعوة بوتين إلى الخروج من الحياة السياسية.