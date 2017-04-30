بالصور .. المدرعات الأمريكية على بعد أمتار من مقرات النظام وحواجزه في القامشلي

كلنا شركاء: محمد علي- باسنيوز

مر بعد ظهر اليوم السبت، رتل من المدرعات الأمريكية، على بعد أمتار قليلة من مقرات النظام السوري، ومن أمام نقاطه وحواجزه، في مدينة قامشلو بكوردستان الغربية (كوردستان سوريا).

وأكدت مصادر محلية متطابقة لـ (باسنيوز)، أن “رتلاً يضم عدداً من المدرعات الأمريكية دخل بعد ظهر اليوم مدينة قامشلو، ومر في العديد من أحياء المدينة وشوارعها”.

موضحة أن “الرتل مر بالقرب من المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري، وأمام أنظار عناصر النظام المنتشرين في حواجزه، والذين أداروا ظهورهم أثناء مرور الرتل”.

وأكد نشطاء كورد، أن “المدرعات التي كانت تحمل الأعلام الأمريكية، مرت أيضاً بالعديد من المدن والبلدات الكوردية، منها جل آغا وعامودا والدرباسية”، لافتين إلى أن “الرتل الذي ترافقه عربات تابعة للوحدات الكوردية (الجناح المسلح السوري لحزب العمال الكوردستاني PKK) يكمل طريقه في الشريط الحدودي باتجاه مدينة ديريك قرب الحدود مع إقليم كوردستان”.

وبالرغم من أن التحالف لم يصدر تأكيداً أو نفياً لقيامه بمهمة مراقبة الأوضاع على الحدود بين تركيا وكوردستان الغربية، فإن مصادر مقربة من الوحدات تؤكد أن الرتل الأمريكي يقوم بهذه المهمة خلال جولته اليوم على المدن والبلدات الكوردية الحدودية.