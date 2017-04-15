(ب ي د) يجنّد 400 شابٍ من كوباني إجبارياً

رزان العمر: كلنا شركاء

أجبر حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) خلال اليومين الماضيين المئات من شباب عين العرب (كوباني) على الالتحاق بمعسكرات التجنيد الاجباري تمهيداً لإرسالهم الى جبهات القتال في الرقة ودير الزور.

واعتبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني الكردي في المدينة أن إرسال المقاتلين إلى هذه الجبهات ما هو إلا تنفيذا لأجندات خارجية ليس للكرد أي مصلحة فيها.

ولفت المصدر إلى أن الشباب الكرد في عموم مناطقهم يضطرون إلى النزوح والتهجير بسبب ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي القمعية التي باتت لا تطاق، على حدّ تعبيره.

وأشار المجلس في الوقت نفسه إلى أنّ أكثر من 80 في المئة من الأهالي رفضوا العودة إلى ديارهم بسبب التجنيد الاجباري والممارسات القمعية لقوات PYD العسكرية حيث أصبحت المدن الكردية خالية من السكان تقريبا.

واعتبر الموقع الرسمي للمجلس أن حزب الاتحاد الديمقراطي يزجّ هؤلاء الشباب في معارك بالرقة ودير الزور ومنبج خدمة لأجندات خارجية، حيث قُتل العديد من الشباب الكرد قربانا لسياسات PYD التي لا تخدم القضية الكردية في كردستان سوريا.

في هذا السياق، لفت علي تمي، عضو في محلية كوباني للمجلس الوطني الكردي السوري المعارض، أن الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في كوباني سوقت يوم الجمعة بحدود 400 شاب الى معسكرات التدريب.

وأضاف في تصريح لوكالة (باسنيوز) الكردية: “لا مصلحة لنا في خوض معارك خارج حدود كردستان سوريا والزج بشبابنا في الحروب التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل” . مشددا على أنهم ” ضد إجبار الناس وسوقهم الى معسكرات التدريب تحت أي ذريعة كانت”.

ودعا تمي القوى الأمنية التابعة لـ PYD للإفراج عن خمسة من أعضاء المجلس الوطني الكردي اعتقلتهم في المدينة خلال شهر مارس/ اذار الماضي لا يزال مصيرهم مجهولاً.