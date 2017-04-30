قصفٌ إسرائيليٌّ استهدف القنيطرة وإعلام النظام ينفي

إياس العمر: كلنا شركاء

أكد ناشطون في محافظة (القنيطرة) استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع قوات النظام في وقتٍ متأخرٍ من مساء السبت، بينما نفت المواقع الموالية للنظام الخبر.

شبكة (القنيطرة الحدث) الموالية للنظام أرودت في تدوينة لها على (فيسبوك) أنه “لا صحة عن اي اعتداء صهيوني على سرايا في اللواء 90 وكل ما تتناقله بعض القنوات العربية ومنها سكاي نيوز اخبار عارٍ عن الصحة”.

وكانت الشبكة ذاتها أكدت في وقتٍ سابقٍ السبت أن “الطيران المروحي الإسرائيلي يحلق بكثافة على شريط فض الاشتباك المتاخم للجولان المحتل في الجهة المقابلة لبلدة الحميدية وصولا للجهة المقابلة لبلدات ريف القنيطرة الجنوبي”، وذلك قبل أن يؤكد ناشطو القنيطرة استهداف الطيران الإسرائيلي للواء 90.

في السياق، قال الناشط عبد السلام الجولاني لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع قوات النظام داخل مقر اللواء 90 شمال القنيطرة مساء السبت، في استهداف هو الثالث من نوعه على مواقع قوات النظام شمال القنيطرة خلال عشرة أيام.

وطال القصف الإسرائيلي السابق مواقع قوات النظام في كلٍ من مدن خان أرنبة والبعث بالإضافة إلى معسكر (نبع الفوار) شمال القنيطرة، قبل استهداف محيط مطار دمشق الدولي قبل أيام.