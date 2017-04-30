6 أحياء جديدة من مدينة الطبقة تسقط بيد (غضب الفرات)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم الأحد (30 نيسان/أبريل)، سيطرتها على ست أحياء جديدة في مدينة الطبقة المحاصرة في ريف الرقة الغربي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأفادت الميليشيات من خلال موقعها الرسمي، بأن مقاتليها تقدموا مجدداً في مدينة الطبقة، وسيطروا عقب اشتباكات استمرت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، على ست أحياء في مدينة الطبقة، وهي: (المهاجع، البوسرابة، أبو عيش، الكنيسة الآشورية، الكسارة، المسحر).

وأضافت بأن مقاتليها بدأوا بتمشيط الأحياء التي سيطروا، وعثروا على كميات من الأسلحة والذخائر، ونشرت الميليشيات صوراً للأسلحة والذخائر التي استولت عليها.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يأتي ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات) التي بدأت في 21 آذار/مارس الماضي، والهادفة إلى السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من ميليشيات سوريا الديمقراطية بأن اشتباكات متقطعة اندلعت اليوم في مركز مدينة الطبقة، وجه فيها مقاتلو الميليشيات ضربات لتنظيم “داعش”، قتل جراءها 14 عنصراً.