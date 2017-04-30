جيش الإسلام يدعو فصائل الغوطة للمشاركة في تحريرها من (الفكر الدخيل)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أكد جيش الإسلام أن هدفه هو قتال “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) في الغوطة الشرقية، داعياً عناصرها للانشقاق عنها، ونافياً أن يكون المستهدف أي فصيل آخر في الغوطة، وداعياً بقية الفصائل إلى مشاركته في “تحرير الغوطة من الفكر الدخيل”.

وجاء ذلك في رسالة صوتية ووجهها مدير المكتب السياسي في جيش الإسلام، ياسر دلوان، إلى فصائل الغوطة الشرقية، (فيلق الرحمن وفجر الأمة وحركة أحرار الشام الإسلامية)، نشرها جيش الإسلام أمس السبت 29 نيسان/أبريل، على معرفاته الرسمية، قال فيها: “اليوم الغوطة تتحرر من الفكر الدخيل، فضعوا أيديكم بأيدينا يا إخواننا في جميع الفصائل، لنكمل هذه الفرحة لأهل الغوطة، لنتخلص من هذا الفكر الدخيل”.

ونفى دلوان أن يكون المستهدف هو فيلق الرحمن، حيث قال “أنتم شركاؤنا، أنتم أمل الأمة، أمل سوريا في تحريرها. إن شياطين الإنس والجن بدأت تقول إن جيش الإسلام سيعتدي على فيلق الرحمن، هذا الكلام باطل، وجهنا لإخواننا في فيلق الرحمن رسائل عديدة، لا نريد قتالكم، لا نريد أن نصطدم معكم، نريد أن نكون صفاً واحداً، أن نكون جبهة واحدة، أن نكون إخوة متحابين، فليخسأ الخاسؤون، ولنخزي الشيطان كي نري أهلنا في الغوطة أننا جزء واحد، وأننا جسم واحد في الغوطة”.

وأردف “نطمئن أهلنا في الغوطة، ليس هدفنا أي فصيل في الغوطة، إنما هدفنا فقط (جبهة النصرة)”.

ونشر جيش الإسلام أمس بياناً دعا فيه المنتسبين لهيئة تحرير الشام إلى الانشقاق عنها، وأكد أنه يستقبل “كل من جاء إلينا متبرئاً من إجرام فصيله، واضعاً سلاحه، وله ما لنا وعليه ما علينا، ما لم تتلطخ يداه بدم مسلم”.

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