(الحشد الشعبي) ينقل معاركه إلى الحدود السورية

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أكد قيادي في الحشد الشعبي العراقي، أمس السبت 29 نيسان/أبريل، “نقل المعركة إلى الحدود السورية”، بعد سيطرته على قضاء الحضر الذي يمثل عقدة مواصلات بين الموصل وسوريا غرباً، ومحافظة الأنبار جنوباً.

وأفادت صحفة “الحياة” بأن القيادي في الحشد الشعبي “كريم النوري”، أعلن أمس، “نقل المعركة إلى الحدود السورية”، وأضاف: “بعد تحرير البعاج والقيروان الواقعتين غرب الموصل سنكون فتحنا خطاً كاملاً نحو سوريا، وأكملنا سيطرتنا على أهم طرق إمداد داعش ومحاصرته في الموصل لتكون المعركة داخلية”.

وتابع: “بعد تحرير هذه المناطق ستبقى الحدود غير مؤمنة في شكل كامل لأن التنظيم يستغل الوديان والأنفاق ومناطق أخرى لعبورها”، لافتاً إلى أن “تحرير المناطق غرب الموصل سلسلة من معاركنا المستمرة لقطع كل إمدادات داعش وتأمين الحدود”.

وكان قد كشف مصدر حكومي عراقي مطلع، يوم الخميس 16 شباط/فبراير الماضي، عن موافقة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على تولي مليشيا الحشد الشعبي ملف السيطرة على الحدود العراقية السورية، فيما أكد قيادي بالمليشيا أن الحشد سيتولى مهمة حفظ الأمن على أغلبية الحدود بين البلدين، التي تمتد مسافة 612 كيلومتراً.