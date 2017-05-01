السعودية: اعتقال 46 من خلية إرهابية هاجمت المسجد النبوي

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الأحد عن القبض على “خلية إرهابية” تقف وراء محاولة استهداف المسجد النبوي في شهر رمضان العام الماضي، وعمليات إرهابية أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي في مؤتمرٍ صحفيٍّ بالرياض، إن التحقيقات المستمرة التي تباشرها الجهات الأمنية في أنشطة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا كشفت عن ثبوت علاقة هذه الخلية بالعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف في رمضان من العام الماضي، وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه العملية.

وأضاف التركي أن عدد المقبوض عليهم حتى الآن بلغ 46 موقوفا، بينهم 14 أجنبيا يجري التحقيق في صلاتهم بالخلية.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما تكشف حتى الآن من نتائج عن جرائم هذه الخلية والمرتبطين بها يدل دلالة واضحة على مدى الإجرام المتأصل في نفوسهم، وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الأمني باسم الوزارة قوله إن القوات الأمنية داهمت “وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة أحدهما شقة سكنية بحي النسيم.. والثاني عبارة عن استراحة في حي الحرازات”.

وذكر المتحدث أنه تم إلقاء القبض على حسام صالح سمران الجهني، في الشقة بحي النسيم التي استخدمت مأوى ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، مشيرا إلى أنه خلال المداهمة أقدم المدعو خالد غازي حسين السرواني ونادي مرزوق خلف المضياني العنزي بتفجير نفسيهما.

وقال إن التحقيقات المستمرة التي تباشرها الجهات الأمنية في أنشطة هذه الخلية، كشفت عن تورطها المباشر في جرائم إرهابية و”ثبوت علاقتها بالعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة النكراء وتسليمه للانتحاري نائر مسلم حمّاد النجيدي – سعودي الجنسية، الذي فجر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد النبوي الشريف، ما نتج عنه مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين”.

وأكد منصور التركي أن الخلية تلقت تعليمات من تنظيم في سوريا لتصفية أحد الأفراد، وهو مطلوب لدى الجهات الأمنية، وسبق الإعلان عن اسمه ضمن نتائج التحقيقات بخصوص جريمة استهداف مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير، لشكهم في مبادرته لتسليم نفسه للسلطات.