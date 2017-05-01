مشادةٌ كلاميةٌ بالحسكة تنتهي بقتل مواطنٍ أمام محله

رزان العمر: كلنا شركاء

أقدم عناصر من وحدات الحماية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) على قتل مواطنٍ في بلدة الشدادي بريف الحسكة، بعد مشادّةٍ كلاميةٍ بينهما.

وقال الناشط سراج الحسكاوي لـ “كلنا شركاء” إن الشاب “ماهر العواد الجيجان المحيمد” لقي مصرعه السبت برصاص عناصر وحدات الحماية لأنه رفض إصلاح إطارات السيارة الخاصة أمام محله، وتطورت المشادّة الكلامية بينهما إلى إطلاق نارٍ على الشاب ليردوه قتيلاً.

وأكد الشاعر خلف جبارة، وهو أحد أقرباء الشاب القتيل، أن الوحدات الكردية قتلت المحيمد بعد أن رفض “الخضوع لأوامرهم واستعلائهم ووجودهم الاحتلالي الظالم”.

وأضاف الناشط الحسكاوي أن مظاهرة خرجت الأحد في مدينة الشدادي يوم احتجاجا على قتل قوات PYD للمواطن المحيمد، وطالب المتظاهرون بخروج الوحدات الكردية من مدينة الشدادي وإعادة المسروقات من المنازل، مضيفاً أن حالةً من التوتر تسود في المدينة الان.

وقال الحسكاوي أيضاً إن هذه التطورات تأتي بعد أسبوع من طرد أهالي قتلى مجندين إجباريين بصفوف الوحدات الكردية لقياديين فيها حاولوا تقديم العزاء لأهالي القتلى، وهم من عشيرتي الفليته والبوعميره، حيث كانت الوحدات فرضت تجنيدا اجباريا على ابنائهم ونقلوهم بعد معسكرات قصيرة إلى جبهات الرقة.