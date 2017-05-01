فلسطينيو سورية.. إحصائيات وأرقام حتى 30 نيسان– إبريل2017

كلنا شركاء: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

• (3485) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم (455) امرأة.

• (1187) معتقلاً فلسطينياً في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم (87) امرأة.

• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل يومه (1382) على التوالي.

• (195) لاجئاً ولاجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

• انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر (1113) يوماً وعن مخيم اليرموك منذ (964) يوماً.

• أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ (1457) يوماً، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من (191) يوماً.

• حوالي (85) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 2016، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (31) ألف، وفي الأردن (17) ألف، وفي مصر (6) آلاف، وفي تركيا (8) آلاف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.