إنفوجرافيك: أكبر 10 دول عربية وأجنبية في احتياطي الذهب

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يُعد الذهب ملاذاً آمناً للاستثمار أثناء تذبذب الأسواق الاقتصادية؛ لذلك تلجأ العديد من دول العالم إلى الذهب لحماية أسواقها المالية.

يراود كثيرين سؤال مهم حول الذهب، وحول الدول التي تمتلك أكبر احتياطياته في العالم، ويجيب مجلس الذهب العالمي الذي نشر هذا الشهر تقريراً يكشف فيه حصص الدول من إجمالي احتياطيات الذهب في العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة ودول غربية ودول آسيوية لها ثقلها في الاقتصاد العالمي، وهناك دول عربية أيضاً أخذت مكانها في مقدمة القائمة؛ منها المملكة العربية السعودية والعراق ولبنان والجزائر وليبيا.

فريق الملتميديا في “الخليج أونلاين” أعد الإنفوجرافيك التالي الذي يوضح كبرى الدول في احتياطي الذهب بالعالم العربي وفي العالم.