المؤيدون يهتفون لترامب
فيديو منقول للمشهد الذي جرى تصويره يوم أمس في منطقة #يعفور للوحة فنية من #بقعة_ضوء13 للنجم السوري سلوم حداد بدور #ترامب
Posted by دمشق الآن on Sunday, April 30, 2017
.
المؤيدون يهتفون لترامب
فيديو منقول للمشهد الذي جرى تصويره يوم أمس في منطقة #يعفور للوحة فنية من #بقعة_ضوء13 للنجم السوري سلوم حداد بدور #ترامب
Posted by دمشق الآن on Sunday, April 30, 2017
.
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