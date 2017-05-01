المؤيدون يهتفون لترامب

فيديو منقول للمشهد الذي جرى تصويره يوم أمس في منطقة #يعفور للوحة فنية من #بقعة_ضوء13 للنجم السوري سلوم حداد بدور #ترامب

Posted by ‎دمشق الآن‎ on Sunday, April 30, 2017