العقيد فاتح حسون: روسيا اقترحت مناطق فصلٍ تدخلها (دولٌ محايدةٌ)

كلنا شركاء: رصد

قال العقيد فاتح حسون، عضو وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف، إن روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين قوات النظام وكتائب الثوار وإدخال قوات من “دول محايدة” إلى خطوط التماس.

وأضاف فاتح حسون في حوارٍ مع وكالة “نوفوستي” الروسية أنه “لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين طرفي الصراع في سوريا”، لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

وأكد عضو وفد الهيئة العليا للتفاوض أنه لم يكن هناك أي طرح لأسماء دول، وفي حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، والتي ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات.

وتابع حسون قائلا: “روسيا كضامن لبدء العملية السياسية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع النظام، وذلك يتطلب من المجتمع الدولي تدخلا أكبر في محادثات أستانا، كما أن روسيا تطالب بتدخل دولي أكبر في مؤتمرات أستانا، وحقيقة هذا شيء مشجع”.

وصرّح حسون أمس لوكالة سبوتنيك الروسية أيضاً، أمس الأحد، أنهم تلقوا دعوة رسمية شفوياً من الوفد الروسي للمشاركة في اجتماع أستانا القادم بشأن حل الأزمة السورية.

ولفت عضو الوفد التفاوضي إلى أنه ” إلى الآن لا يوجد أي صوت من الفصائل يطالب بعدم الذهاب، لم نسمع أي قائد فصيل يطلب عدم الذهاب، على العكس ينظرون إلى الطرح الروسي الجديد بشيء لعل وعسى أن تتحسن الظروف على الأرض. لا يوجد أصوات قوية ترفض الذهاب”.

وأكد حسون لـ “نوفوستي” أن هناك مقترحات من الجانب الروسي تظهر جديتها حيال تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تخفيف التصعيد وضم بعض اللاعبين الدوليين إلى هذه الاتفاقيات الجديدة.

وتعقد الجولة الجديدة للمحادثات حول سوريا في أستانا يومي الثالث والرابع من أيار/مايو الجاري، وكانت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات قد جرت في 14 و15 آذار/مارس الماضي، ولكن وبخلاف الجولتين السابقتين، جرت بغياب المعارضة.