صاروخٌ يدمّر مبنىً فوق رؤوس ساكنيه غرب حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى 16 مدنياً في حصيلةٍ أوليةٍ، وأصيب أكثر من عشرةٍ آخرون جراء استهداف قوات النظام لمبنىً من ثلاثة أدوار في قرية عويجل بريف حلب الغربي، خلال الليلة الماضية، ما تسبب بسقوطه فوق رؤوس سكانه.

ورجّح الدفاع المدني السوري في المنطقة أن المبنى انهار نتيجة استهداف قوات النظام له بصاروخ “أرض – أرض”، مشيراً إلى أنّ عمليات البحث عن ناجين تحت الركام استمرت لساعاتٍ بعد الاستهداف.

إلى ذلك، قال ناشطون في المنطقة إن الاستهداف كان من معامل الدفاع التابعة لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي، فيما قالت مصادر أخرى أنّ انهيار المبنى كان نتيجة انفجار صاروخٍ سقط في وقتٍ سابقٍ في المنطقة.

وتمكن الدفاع المدني مساء الأحد من انتشار 16 جثة معظمها لأطفالٍ ونساءٍ من قاطني المبنى المنهار، وأسعفت الأحياء منهم إلى المستشفيات الميدانية القريبة، فيما استمرت عمليات البحث عن ناجين.