إغتيال الشيخ (المظلوم) في حي برزة الدمشقي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

اغتال مجهولون صباح اليوم الاثنين، الشيخ حمزة المظلوم (أبو مالك) عضو اللجنة التي تسيّر أمور حي برزة الدمشقي.

وقال الناشط عدنان الدمشقي، عضو المكتب الإعلامي للحي، إن مجهولين أطلقوا النار على الشيخ “المظلوم” أثناء توجهه لصلاة الفجر في الحي اليوم.

وأوضح الدمشقي لـ “كلنا شركاء” أنّ الشيخ “أبو مالك” كان عضواً في لجنة الحي المسؤولة عن تسيير أموره منذ عام 2014، إضافةً لكونه عضواً في لجنة المصالحات التي تفاوض النظام بشؤون الحي الخاضع لحصارٍ من قبل قوات النظام.

وحول الجهة التي تقف وراء الاغتيال، قال الدمشقي إن مجهولين أطلقوا رصاصتين على رأسه قرب مدرسة عدنان المدني في المنطقة المحاصرة من حي برزة، مستدركاً في الوقت نفسه إلى أنه لا يعرف الجهة التي تقف وراء العملية أو مصلحتها في ذلك.

في المقابل، وجّه ناشطون من الحي أصابع الاتهام إلى خلايا تتبع النظام بالضلوع بعملية الاغتيال، كون الشيخ “المظلوم” كان صاحب كلمةٍ مسموعةٍ في محيطه.

وعن الشيخ الذي طالته عملية الاغتيال قال الناشط الدمشقي إنه كان شيخاً متواضعاً محبوباً من الجميع في الحي، وقوي البنية رغم كبر سنه. مضيفاً أن تشييعه سيتم اليوم في مسجد السلام بحي برزة.