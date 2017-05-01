(قسد) تتقدم في الطبقة وتسيطر على معظم أحيائها

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين عن سيطرتها على ثلاثة أحياء جديدة من مدينة الطبقة، بعد اشتباكاتٍ ضدّ تنظيم “داعش” الذي فقد سيطرته على معظم أحياء المدينة.

وأوردت (قسد) في بيانٍ لها اليوم أن عملية السيطرة على أحياء البو عيسى والسلام وحسو إضافةً إلى المنطقة الصناعية في الطبقة تسببت بمقتل 48 عنصراً من تنظيم “داعش”، ووقوع خمسةٍ آخرين في قبضة (قسد).

في الوقت نفسه، نقلت وكالة “باسنيوز” الكردية عما أسمته مصدراً ميدانياً في (قسد) قوله أمس الأحد إن قواتهم سيطرت على مدينة الطبقة بريف الرقة بالكامل، وأن الإعلان الرسمي عن ذلك سيكون خلال 48 ساعة.

وأضاف بيان (قسد) الصادر اليوم أن حملتها في غرفة عمليات غضب الفرات للسيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات مستمرة “بكل قوتها”. موضحةً أن الهجوم على أحياء البوعيسى وحسو والسلام والمنطقة الصناعية في المدينة بدأ بعد منتصف الليلة الماضية، واندلعت اشتباكات “قوية” في هذه الأحياء استمرت حتى الساعة 11.30 ظهر اليوم.

وخلال الاشتباكات، استولى عناصر (قسد) على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بحسب بيانها الصادر اليوم. مضيفاً أن عمليات البحث والتمشيط في هذه الأحياء ما تزال عملية البحث مستمرة.

وخلال التقدّم الذي أحرزته (قسد) اليوم تكون سيطرت على معظم مساحة المدينة الاستراتيجية، فيما تبقى جزء المدينة المتاخم لسدّ الفرات إضافةً إلى السدّ في قبضة تنظيم “داعش”.