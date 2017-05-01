(أحرار الشام) توضح موقفها من اقتتال الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

في رابع أيام الأزمة التي اندلعت في غوطة دمشق الشرقية بين “جيش الإسلام” من جهة، و”هيئة تحرير الشام” و”فيلق الرحمن” من جهةٍ ثانيةٍ، أصدرت حركة “أحرار الشام” بياناً بينت فيه موقفها من القتال الدائر بين كتائب الثوار.

واعتبرت الحركة في بيانها الصادر عن قيادتها العامة اليوم الاثنين، أن “جيش الإسلام” هو من بدأ “البغي على إخوانهم في فصائل عدّة، مما يعرض الغوطة لخطر السقوط في أيدي النظام المجرم”.

ودعت قيادة “الأحرار” إلى وقف الاقتتال فوراً “تقديماً لمصلحة الامة على مصلحة أي جماعة، وحرصاً على الغوطة والثورة وحذراً من امتداد الاقتتال إلى مناطق أخرى”.

وطالب البيان أيضاً “جيش الإسلام” بإيقاف “البغي” والنزول إلى محكمةٍ شرعيةٍ خلال 24 ساعة مع باقي الفصائل، معلناً استعداد الحركة للتعاون مع المجالس الشرعية والقوى الثورية المحايدة ووجهاء الغوطة لتحقيق ذلك. كما حمّلت الحركة “جيش الإسلام” مسؤولية استمرار الاقتتال في الغوطة الشرقية.