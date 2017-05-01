حكومة النظام تبرّر إلغاءها تمديد جوازات السفر

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قال مدير إدارة الهجرة والجوازات في حكومة النظام، ناجي النمير، إن سبب إلغاء لصاقة تمديد الجوازات هو التزوير الذي يحصل في عدة مناطق خارج سوريا، بحسب زعمه.

وأضاف المسؤول في حكومة النظام، بحسب مصادر موالة إن “سبب الإلغاء هو حصول عمليات تزوير للصاقة خارج سوريا، وتشديد بعض سلطات الهجرة في دول العالم على صحة اللصاقة وعدم الاعتراف بها أحياناً، ما أدى لتأخير الكثير من السوريين في المطارات”.

في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن السبب الرئيسي لإلغاء هذه اللصاقة، هي محاولة حكومة النظام استجرار أكبر قدرٍ ممكنٍ من المبالغ المالية من جيوب الراغبين في تمديد جوازات سفرهم في الخارج، حيث كان تمديد الجواز يكلّف نحو 225 دولاراً (المبلغ الأساسي دون احتساب أجور السماسرة ومعقبي المعاملات)، في حين يعود استصدار جواز السفر الجديد على حكومة النظام بمبلغ 425 دولاراً للجواز العادي (شهران تقريباً للاستلام) و850 دولاراً للجواز الفوري.

وأوضح النمير أنه “لم يلغَ تجديد جوازات السفر، بل مازال بإمكان المواطنين تبديل جوازاتهم أو الحصول على جواز سفر جديد بالطريقة التقليدية”.

وكانت ممثليات الخارجية السورية في كل من تركيا والأردن والسودان ألغت تمديد جوازات السفر للسوريين على أراضيها، بدءاً من يوم الاثنين الماضي (24 نيسان)، وأصدرت المعلومات الجديدة لإصدار الجوازات.