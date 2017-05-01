4 مناطق آمنة على الطاولة… وفدا النظام والمعارضة يتوجّهان إلى (أستانة)

كلنا شركاء: رصد

أكدت مصادر رسمية من حكومة النظام أن الأخيرة أرسلت وفداً يترأسه بشار الجعفري إلى العاصمة الكازاخستانية (أستانة) للمشاركة في جولةٍ جديدةٍ من المفاوضات التي تبدأ الأربعاء، في حين يستعدّ وفد المعارضة للذهاب.

وأشارت قناة “الجزيرة” إلى أن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة سيتجه اليوم الاثنين إلى أستانا للمشاركة في الجولة الرابعة التي سيتم خلالها مناقشة ورقة روسية قدمت تحت عنوان “اقتراحات حول إنشاء مناطق تخفيف التصعيد على أراضي الجمهورية العربية السورية”، وتقترح إنشاء أربع مناطق تخفيف للتصعيد في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا.

كما تقترح الورقة إلى جانب منع استخدام أي نوع من الأسلحة في هذه المناطق، ضرورة أن تساعد قوى المعارضة في طرد تشكيلات تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة من مناطق تخفيف التصعيد.

وفي الجانب الإنساني، تتحدث الورقة عن تأمين مرور المدنيين بين المناطق المختلفة وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة تهيئة البنى التحتية، وتوفير متطلبات الحياة اليومية للناس.

وجاء في الورقة أيضا أنه يمكن أن تشارك قوات من الدول الضامنة على الأرض للإشراف على نظام وقف الأعمال القتالية، كما اقترحت الورقة الروسية تشكيل مجموعة للعمل المشترك مكونة من الدول الضامنة من أجل حل المسائل التقنية.

في المقابل، أكدت وكالة سانا الرسمية وصول وفد النظام برئاسة بشار الجعفري إلى العاصمة الكازاخية اليوم للمشاركة في اجتماعات أستانا حول الأزمة في سوريا، مشيرةً إلى أن نائب وزير الخارجية الكازاخى مختار تليوبيردى أعلن في الـ 27 من الشهر المنصرم أن اجتماع استانا المقبل حول سورية والمرتقب انعقاده يومي الـ 3 والـ 4 من أيار سيكون “عالي المستوى”.