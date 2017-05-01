أزمة المعارضة السورية على طاولة البحث في القاهرة

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

يلتقي معارضون سوريون وسياسيون بارزون في القاهرة مابين ٣ و ٥ الشهر الجاري في لقاء تشاوري بدعوة من تيار الغد السوري .

ويتضمن اللقاء قراءة ومراجعة نقدية للثورة السورية من حيث أسبابها وسيرورتها ومخرجاتها حتى الآن ويتحدث اعن أزمة المعارضة الوطنية الديموقراطية وسبل الخروج منها ومن محاور اللقاء مناقشة الأسباب الذاتية والموضوعية لعدم نجاح مشاريع الحل السياسي السابقة ومفاوضات جنيف والاستانة وأسس الحل الوطني الواقعي المطلوب والقابل للتنفيذ.

ويناقش اللقاء التشاوري الدستور والعقد الاجتماعي السوري الجديد.

ويشارك في اللقاء شخصيات من الداخل والخارج وممثلين عن تيارات وأحزاب سورية .