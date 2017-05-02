بينهم 18 ضابطاً… طرطوس تشيّع 63 قتيلاً لقوات النظام في نيسان 2017

إياس العمر: كلنا شركاء

شيّعت محافظة طرطوس 63 عنصراً وضابطاً من قوات النظام خلال شهر نيسان/أبريل المنصرم، بينهم 18 ضابطا.

وبحسب مصادر إعلامٍ موالية، فإن قتلى قوات النظام لقوا مصرعهم على عدد من الجبهات المشتعلة في سوريا مع كتائب الثوار وتنظيم (داعش)، وهي (ريف حماة الشمالي ـ أحياء درعا البلد ـ ريف حلب الشرقي ـ تدمر ـ دير الزور ـ اللاذقية ـ غوطة دمشق)، إضافة لثلاثة عناصر من قوات النظام لقوا مصرعهم بالقصف الجوي الأمريكي لمطار (الشعيرات) في ريف حمص الشرقي.

وكانت “دائرة الشهداء في طرطوس”، أكدت أن عدد قتلى وجرحى ومفقودي محافظة طرطوس تجاوز 14400 منذ بدء الثورة عام 2011، بينهم قرابة 8000 قتيل، سقطوا خلال قتالهم في صفوف قوات النظام وميليشياته، دفاعاً عن بشار الأسد، لتزين صورهم (حائط المبكى) في طرطوس.

وقالت رئيسة “دائرة الشهداء في طرطوس”، منى إبراهيم “تم إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تتضمن معلومات كاملة عن الشهداء والمفقودين في المحافظة”، مبينة أنه “بلغ عدد الشهداء منذ بداية الأزمة وحتى (نهاية الشهر المنصرم) 7986 شهيد، و975 مفقود، و5450 جريح”.

“كلنا شركاء” وثّقت أسماء وصور قتلى قوات النظام من أبناء طرطوس، الذين سقطوا في شهر نيسان/أبريل الماضي، وهم:

1- العميد محي الدين ذيب/صافيتا

2- الملازم أول عيسى علي/صافيتا

3- الملازم أول علي ونوس/صافيتا

4- الملازم أول علي قشعور /بانياس

5- الملازم أول وسام رقماني/صافيتا

6- الملازم اول علي مسعود/طرطوس

7- الملازم أول علي قعبور/طرطوس

8- الملازم أول محمد سليمان/الدريكيش

9- الملازم أول محمود عاصي/بانياس

10- الملازم أول حسن مصطفى/صافيتا

11- الملازم أول أحمد عيسى/طرطوس

12- المقدم عدنان محفوض/القدموس

13- النقيب محمد ميا/بانياس

14- النقيب أحمد عجوز/طرطوس

15- النقيب شعيب الطريفي/طرطوس

16- النقيب شادي/عيسى/الدريكيش

17- النقيب عارف الدالي/بانياس

18- النقيب عمار قشعور/القدموس

19- كنان الموعي/طرطوس

20- يونس الباشا/نهر الخوابي

21- عبد الرحمن وريد/بانياس

22- نزار سلاموة/طرطوس

23- بسام حسن/الشيخ بدر

24- علي سليمان/صافيتا

25- شادي نعمان/بانياس

26- علي حسن/الشيخ بدر

27- حسن حسن/الشيخ بدر

28- مظهر سليم/الشيخ بدر

29- أحمد سليمان/الشيخ بدر

30- فادي فياض/بانياس

31- ميسم عيسى/طرطوس

32- بهاء الدالي/الشيخ بدر

33- لقمان صالح/القدموس

34- أحمد ابراهيم/الشيخ بدر

35- محمود عزاز/صافيتا

36- باسم محمد/طرطوس

37- سليمان حيدر/سهل عكار

38- محمد دلة/طرطوس

39- سنان خليل/القدموس

40- علاء عبود/الدريكيش

41- عمار الصبح/بانياس

42- محمد عبدالله/القدموس

43- أحمد حسن/الدريكيش

44- ياذد شاهين/صافيتا

45- شادي صالح/بانياس

46- فيصل معلا/طرطوس

47- علي بدور/بانياس

48- سليمان خليل/طرطوس

49- ربيع عباس/صافيتا

50- حسين محمد/الدريكيش

51- أحمد ضغام/سهل عكار

52- وائل ميهوب /بانياس

53- علي أحمد/صافيتا

54- سليمان عيسى/طرطوس

55- علاء سليمان/الدريكيش

56- محمود ديبو/بانياس

57- عيسى حسن/بانياس

58- أيهم داؤود/صافيتا

59- عمار محمد/صافيتا

60- حسام شعبان/بانياس

61- ميلاد قبقلي/طرطوس

62- غدير وسوف/الشيخ بدر

63- حامد حسن/بانياس

ويذكر أن معدل قتلى قوات النظام الشهري من أبناء محافظة طرطوس منذ مطلع العام الحالي، هو 60 قتيلاً شهرياً تقريباً، ثلثهم من ضباط النظام.