فصائل عاملة في الشمال تؤيد استئصال (النصرة) في الغوطة

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلن 12 فصيلاً مقاتلاً في الشمال السوري، اليوم الإثنين (1 أيار/مايو)، عن وقوفهم إلى جانب جيش الإسلام في سعيه لاستئصال “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) في غوطة دمشق الشرقية.

وأفاد بيان وقع عليه 12 فصيلاً مقاتلاً في الشمال السوري، نشرته فرقة الحمزة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن “الكيان الذي يلبس لباس النصرة في الغوطة إنما هو داعش بذاته، وبفكره الخبيث وعدوانه السافر، ولم يعد مجدياً أن تمر ألاعيبه على الثورة”.

وأضاف البيان “نحن الفصائل الثورية العاملة في الشمال، نعلنها صراحة وبكل صدق، أننا نشد على يد إخواننا في جيش الإسلام فيما يقومون به من استئصال لهذا الورم الخبيث”، “كما نوصي إخواننا في فيلق الرحمن بالوقوف مع إخوانهم في جيش الإسلام”.

وأوصى الموقعون على البيان جيش الإسلام بالتروي وعدم الوقوع في الأخطاء أو المكائد التي “يدبرها الكيان المزمع استئصاله”.