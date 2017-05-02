الامم المتحدة: مجموعة العمل حول جرائم الحرب في سوريا تبدأ عملها قريبا

كلنا شركاء: أ ف ب

اعلن المفوض السامي لحقوق الانسان الاثنين ان مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المكلفة تحديد المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا، ستبدأ عملها قريبا وانها المرحلة الاولى لملاحقة قضائيا المسؤولين عن جرائم الحرب.

وقال زيد بن رعد الحسين خلال مؤتمر صحافي في جنيف ان قاضيا او محاميا دوليا رفيع المستوى سيعين “قريبا” لرئاسة هذه المجموعة بعد تأمين تمويلها.

واضاف انه تم حاليا تأمين نصف قيمة موازنة اولية ب13 مليون دولار (11,9 مليون يورو) ونأمل في جمع المبلغ الاجمالي لان “العديد من الدول” بدأت المساهمة.

من جهته دان نظام الرئيس السوري بشار الاسد تشكيل مجموعة العمل هذه بعد ان تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 22 كانون الاول/ديسمبر، ووصفها بانها “تدخل غير مقبول” في الشؤون الداخلية السورية.

ومجموعة العمل ومقرها جنيف ستعمل بتعاون وثيق مع لجنة تحقيق من الامم المتحدة حول سوريا تم انشاؤها العام 2011 ورفعت عدة تقارير تفصل الفظاعات المرتكبة منذ اندلاع النزاع الذي اوقع اكثر من 320 الف قتيل.

وسيكلف اعضاء المجموعة جمع الادلة والتحقق من ان الملفات جاهزة لتقديمها امام محاكم لها صلاحية للنظر في هذه الجرائم.