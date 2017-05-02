800 غارةٍ جويةٍ وبرميلٍ متفجرٍ استهدفت درعا خلال نيسان 2017

إياس العمر: كلنا شركاء

وثق ناشطو درعا استهداف الطيران الحربي الروسي ومروحيات النظام للمناطق المحررة من المحافظة بـ 800 غارةٍ وبرميلٍ متفجر، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، والعدد الأكبر من الغارات والبراميل المتفجرة التي استهدفت المحافظة خلال شهر، منذ مطلع العام الجاري.

وقال الناشط سامي الأحمد لـ “كلنا شركاء”، إن أحياء درعا البلد المحررة كان لها النصيب الأكبر من استهداف الطيران الروسي ومروحيات النظام، حيث وصل إجمالي العدد إلى 738 غارة وبرميل متفجر، تتوزع بين 456 غارة من الطيران الروسي، و282 برميل متفجر ألقتها مروحيات النظام.

وأضاف بأن تركيز الاستهداف على أحياء درعا البلد جاء بالتزامن مع تقدم كتائب الثوار داخل حي المنشية الشهر الماضي، حيث سيطرت على ما يقارب 90 في المئة من مساحة الحي.

وأشار الأحمد إلى أنه على الرغم من كثافة القصف إلا أنه لم يتسبب بإيقاع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، كون أهالي الأحياء المحررة هجروا منازلهم منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي نتيجة القصف اليومي، ولكن مروحيات النظام لم تتركهم بحالهم، فاستهدفت مخيماتهم في سهول درعا الجنوبية يوم الأحد الماضي، بـ 16 برميلاً متفجرا، مما أدى إلى مقتل 11 مدنياً جلهم من الأطفال.

وختم الأحمد قائلاً إن قصف الطيران الروسي ومروحيات النظام شمل أيضاً مدن وبلدات (نصيب ـ بصرى الشام – تسيل بصر الحرير ـ النعيمة ـ داعل ـ الصورة ـ أم المياذن ـ الطيبة ـ إبطع ـ اليادودة).