هجومٌ مباغتٌ يُوقع قتلى في صفوف قوات النظام شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

شنّت كتائب الثوار مساء الإثنين (1 أيار/مايو)، هجوماً مباغتاً على حاجزٍ لقوات النظام وميليشياته قرب مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي، وكبدت تلك القوات خسائر في الأرواح والمعدات.

وأفاد بيان للفرقة الوسطى، نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصرها نفّذوا عملاً “انغماسياً” ناجحاً على مقشرة “فريد هراوي”، إحدى نقاط حاجز زلين في ريف حماة الشمالي، أسفر عن مقتل سبعةٍ من عناصر الحاجز، والاستيلاء على رشاشين من نوع (بي كي سي)، وخمس بنادق (كلاشنكوف). وأكد البيان عودة عناصر الفرقة سالمين بعد تنفيذ المهمة.

ونشرت الفرقة تسجيلاً مصرواً يظهر فيه تدمير صهريج وقود لقوات النظام على جبهة معان بريف حماة الشمالي الشرقي، إثر استهدافه بصاروخ (تاو).

وقال “محمد رشيد” مدير المكتب الإعلامي في جيش النصر، لـ “كلنا شركاء”، إن مدفعية جيش النصر استهدف يوم الإثنين غرفة عمليات مشتركة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في مدينة حلفايا بصواريخ الغراد، محققة إصابات مباشرة.

وأشار إلى أن مدفعية جيش النصر استهدفت يوم الأحد الماضي تجمعات قوات النظام داخل مدينة حلفايا، كما استهدفت غرفة عمليات للميليشيات الإيرانية داخل حاجز شليوط بريف حماة الشمالي بقذائف الدبابات.

وأكد رشيد سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة لها يوم الأحد، جراء سقوط قذائف هاون على تجمع لهم في جبهة المصاصنة في ريف حماة الشمالي.