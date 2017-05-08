سوريا مسرحٌ لتجربة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية

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باتت الأراضي السورية مسرحاً لتجربة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، فقد أعلن الجيش الروسي أنه سيحصل على معدات حماية مهندسي الألغام الجديدة بعد أن تم تجربتها في سوريا.

ونقلت وكالة “سبوتني” الروسية عن قائد قوات الهندسة في الجيش الروسي، الفريق يوري ستافيتسكي، قوله يوم الاثنين 1 أيار/مايو، إن وسائل حماية مهندسي الألغام التي تمت تجربتها في سوريا، ستدخل في معدات القوات المسلحة الروسية هذا العام، مؤكداً أنها أثبتت جدارتها.

وأضاف ستافيتسكي “نحن أثناء قيامنا بالمهام (إزالة الألغام في سوريا) لأول مرة استخدمنا معدات جديدة للبحث، التي دخلت اليوم في التسليح”، مؤكداً أن المعدات أظهرت صفات جيدة.

وأضاف “نحن أيضاً جربنا معدات حماية مهندسي الألغام، التي ستدخل ضمن معدات القوات المسلحة الروسية”، مشيراً إلى أن تقنيات الروبوت عملت بشكل واسع في إزالة الألغام في سوريا. وأكد ستافيتسكي “كل هذا ساعدنا من دون شك في إنهاء المهام، من دون تكبد أي خسائر”.

الجدير بالذكر أن خبراء المتفجرات الروس أعلنوا في شباط/ فبراير الماضي أنهم تمكنوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من تطهير مساحة أكثر من 3 آلاف هكتار، بما في ذلك و4.5 ألف مبنى سكني و250 مرفقاً عاما مثل المدارس والمساجد والمستشفيات. وتم تطهير 13 تجمعاً سكنياً وإزالة 36 ألف جسم قابل للانفجار، بما في ذلك و20 ألف قنبلة محلية الصنع، بحسب الوكالة.