مركز أسبار للدراسات: الدولة السورية من المركزية إلى اللامركزية

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طرحت سياقات الحدث السوري وتداعياته بعد انتفاضة آذار 2011 العديد من الأسئلة حول الدولة السورية، بكونها البنية التي قامت عليها الجمهورية الثانية بعد الاستقلال، وارتباط هذه البنية بالنظام السياسي الذي ترسّخ عبر أكثر من أربعة عقود، فالفشل الذي مني به النظام السياسي في إدارة موازين القوى الداخلية، وفهم الأسباب الداخلية العميقة لتفجّر الانتفاضة، ليس مرتبطاً فقط ببنية ذلك النظام الأمني للنظام السياسي، وإنما أيضاً بطبيعة الدولة المركزية المتحجرة، والتي لم تتكيّف مع المتغيرات العالمية

الدولة السورية من المركزية إلى اللامركزية