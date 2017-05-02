محلي جسر الشغور غرب إدلب يعلنها مدينةً منكوبة

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلن المجلس المحلي في مدينة جسر الشغور، أمس الإثنين 1 أيار/مايو، المدينة منطقة منكوبة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على النظام لوقف استهدافه للمدينة.

وجاء ذلك في بيان للمجلس المحلي في جسر الشغور، نشره “مركز جسر الشغور الإعلامي” على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفاد بأن إعلان جسر الشغور مدينة منكوبة جاء نظراً للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأحياء السكنية في المدينة بجميع أنواع الأسلحة الفراغية والارتجاجية والفوسفورية والنابالم والعنقودية.

وأشار المجلس في بيانه إلى توقف الحياة في المدينة بكل أشكالها بسبب هجرة السكان منها، نتيجة الضرر الكبير الذي أصاب المرافق الخدمية من مياه وصرف صحي ونظافة، وتردي أحوال المشافي وابتعاد المنظمات الإنسانية عن المدينة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على النظام لوقف آلة القتل على المدينة، ودعا أيضاً المنظمات للعمل داخل المدينة لمساعدة ما تبقى من سكان المدينة، وتقديم يد العون لهم وإنقاذ المرافق الخدمية والمشافي.

ويشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء تصعيد الطيران لغاراته الجوية على ريف إدلب الغربي بشكل عام، وجسر الشغور بشكل خاص، ولعل آخر أولئك الضحايا هو الإعلامي “مصعب أحمد عرابي”، والذي قضى بقصف جوي على أطراف قرية الجانودية بريف جسر الشغور قبل أيام قليلة، أثناء قيامه بعمله مع الهلال الأحمر القطري.