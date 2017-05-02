الحملة الوطنية السعودية في تركيا تستكمل توزيع المساعدات

كلنا شركاء: الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا من خلال مكتبها في تركيا على اللاجئين السوريين في مدينه مرسين اطقم الاواني المنزلية و ملحقاتها بالإضافة الى حقيبة العناية الشخصية ، وذلك ضمن المحطة الثانيه والعشرون بعد المائة من مجموعة البرامج الاغاثية التي تطلقها الحملة خلال هذا الموسم والمتمثلة بـ ” شقيقي سفرتك هنيه ” و “شقيقي صحتك غالية “حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع خلال هذه المحطة 1073 شقيق سوري .

مدير مكتب الحملة في تركيا الاستاذ خالد السلامة أوضح ان قسم التوزيعات الاغاثية في مكتب تركيا يقوم باستهداف اكبر قدر ممكن من الاشقاء اللاجئين السوريين المنتشرين هناك بهدف سد الاحتياج الفعلي لهم من المواد الاغاثية الفريدة والمتنوعة .

المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان من جانبه اكد ان الحملة حريصة كل الحرص على ايلاء الاشقاء السوريين بالغ الاهتمام ليتمتعوا بحياة كريمة مضيفاً ان الحملة مستمره باذن الله في تقديم برامجها الإنسانية للاشقاء السوريين في كافة المحاور الاغاثية والايوائية والطبية والغذائية والتعليمية والموسمية من خلال مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري لتحسين المستوى المعيشي للاشقاء السوريين .

وأضاف السمحان ان هذه الجهود الاغاثية التي تقدمها الحملة تأتي لتؤكد مدى الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم تجاه الشعب السوري العزيز وأهمية الوقوف الى جانبه والى جانب الاشقاء العرب و المسلمين في مختلف الاحوال و الظروف ، كما تأتي هذا المساعدات الكريمة لتعكس التطلعات الانسانية والروابط الاخوية التاريخية بين الشعب السعودي الكريم والشعب السوري العزيز والوقوف الى جانبهم في ازمتهم ، سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي خير الجزاء .