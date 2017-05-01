(أخته كانت تطلع الساعة 3 باليل) يظهر من جديد

حذيفة العبد: كلنا شركاء

صاحب عبارة (أنا أختي كانت تطلع الساعة 3 بالليل) التي أثارت وما زالت تثير على مدى ستّ سنوات سخرية معارضي النظام، حول مفهومه للحرية التي طالب بها ثوار سوريا، خرج في شريطٍ مصوّرٍ جديدٍ، ينفي شائعةً انتحاره التي انتشرت بشكلٍ كبيرٍ خلال الأيام القليلة الماضية.

السوري صاحب العبارة الشهيرة السابقة قالها بلقاء تلفزيوني في إحدى المسيرات المؤيدة للنظام عام 2011 بعيد اندلاع الثورة السورية، وأصبحت فيما بعد محل تندّر للسوريين المؤيدين والمعارضين، خرج في شريطٍ مصورِ قال فيه “أنا ما انتحرت… لسا في أمان بالبلد، ولسا كلياتكن بتطلعو الساعة 3 بالليل، وكل العالم بتطلع الساعة 3 بالليل، بالأمان بقيادة القائد البطل بشار الأسد وجيشنا”.

وكان ناشطون تداولوا أمس الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعةً عن انتحار الشاب عابد النحاس لأسباب مجهولة، ما اضطره للخروج في شريطٍ مصورٍ بعد ستّ سنواتٍ من الشهرة بسبب العبارة التي قالها أمام عدسة تلفزيون الدنيا خلال إحدى المسيرات.