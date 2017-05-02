16 قتيلاً وجريحاً في مدينة اللطامنة شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى ستة أشخاصٍ، هم عائلةٌ بأكملها، وأصيب نحو عشرةٍ آخرين، جراء قصفٍ بالبراميل المتفجرة من طيران النظام المروحي اليوم الثلاثاء على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إن فرق الدفاع المدني انتشلت ستة جثث من تحت أنقاض منزلهم المهدّم، بعد استهدافه بالبراميل المتفجرة، مشيراً إلى أنهم من عائلة واحدة.

وأضاف مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح” أنّ القصف تسبب أيضاً بسقوط عشرة جرحى على الأقل، تمّ إسعافهم إلى النقاط الطبية القريبة، ونقل عن مصادر طبية إن عدد القتلى مرجّحٌ للزيادة بسبب خطورة إصابة بعض الجرحى.

وبثّ الناشط محمود الحموي أشرطةً مصوّرةً على “يوتيوب” أظهرت لحظة القصف بالبراميل المتفجرة وعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض من قبل متطوعي الدفاع المدني، بمساعدة الأهالي هناك.