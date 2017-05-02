300 أسرة تهيم في غوطة دمشق جراء الاقتتال

محمد كساح: كلنا شركاء

أفاد مصدر من داخل الغوطة الشرقية بنزوح عشرات الأسر من بلدة حزة على خلفية الاقتتال الدائر بين الفصائل في المنطقة.

وتحدث “معاذ أبو عمر” من مركز الغوطة الإعلامي عن نزوح 300 عائلة من حزة منتصف الليلة الماضية بسبب المعارك الضارية بين الفصائل المقتتلة فيما بينها.

وقال “أبو عمر” لـ “كلنا شركاء” إن الفصائل جعلت بيوت بعض المدنيين نقاطا للمعارك كما وضعت المتاريس داخلها لافتاَ إلى أن جهة النزوح كانت إلى بلدات كفر بطنا وعين ترما.

ومنذ صباح الجمعة الماضي اندلع اقتتال في غوطة دمشق بين “جيش الإسلام” من جهة، و”هيئة تحرير الشام” و”فيلق الرحمن”، وأعلن الطرف الأول عزمه استئصال “الهيئة” من الغوطة الشرقية.

وهاجم “جيش الإسلام” بلدة حزة من جهة عربين مستخدماً رشاشات ثقيلة وقناصات وعربات شيلكا.

ولم يتوقف الهجوم على البلدة منذ اليوم الأول للاقتتال، وقال الناشط “أبو عمر” إن حزة كانت تحت سيطرة مشتركةٍ لـ “فيلق الرحمن” و”الهيئة” وسيطر عليها جيش الاسلام يوم الجمعة لكن سرعان ما استرجعها فيلق الرحمن، مضيفاً أن الاشتباكات اليوم تدور على أطرافها.