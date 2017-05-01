(فيلق الرحمن) ينعى ضابطاً منشقاً في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نعى “فيلق الرحمن”، اليوم الثلاثاء، الذي يقاتل في غوطة دمشق الشرقية، ضابطاً منشقاً برتبة نقيبٍ، قال إنه قضى برصاص قناصة “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية.

وقال وائل علوان، الناطق باسم “الفيلق” إن النقيب “أبو نجيب” القيادي في فيلق الرحمن قضى “غدراً على يد قناصي جيش الإسلام مع استمرار اعتدائهم على مدينة زملكا”، على حدّ تعبيره، فيما أشار ناشطون إلى أن النقيب “أبو نجيب” كان مدير مكتب قائد “فيلق الرحمن”.

ودخل الاقتتال في غوطة دمشق اليوم الثلاثاء يومه الخامس، وسط فشل الأطراف المدنية والهيئات الثورية والضغوط الشعبية في مساعي إيقافه، تزامناً مع إعلان “جيش الإسلام” إنهاء وجود “هيئة تحرير الشام” في المنطقة.

وبلغ عدد قتلى الأطراف المتصارعة في الغوطة الشرقية أكثر من 100 قتيلٍ خلال خمسة أيامٍ من الاشتباكات، عدا عن وجود ضحايا مدنيين في الغوطة الشرقية.