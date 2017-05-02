القابون الدمشقي: قوات النظام تقتحم محوراً والثوار يردّون على آخر

محمد كساح: كلنا شركاء

شهد حي القابون شرقي دمشق منذ الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، اشتباكات على محورين أدت لوقوع خسائر في صفوف النظام إضافة لاستعادة الثوار العديد من النقاط العسكرية التي كانت تحت سيطرة قوات النظام.

وقال مصدر ميداني يدعى “أبو يوسف الدمشقي” إن النظام بدأ منذ الخامسة والنصف صباحا بالتمهيد المدفعي مستخدما المدفعية الثقيلة والخراطيم المتفجرة ثم حاول الاقتحام من محور المشروع من جهة القابون.

وأضاف متحدثاً لـ “كلنا شركاء” إن الثوار قاموا بتنفيذ غارة عسكرية على محور “البعلة” عقب هجوم النظام حيث سيطروا على عدة نقاط عسكرية في المحور.

وأدت الهجمة التي شنها الثوار وفقا للمصدر إلى إعطاب دبابتين وتدمير ثالثة في حين سقط العديد من عناصر النظام.

وبث “جيش الإسلام” صورة لأحد قتلى النظام خلال الهجمات مؤكدا مقتل 10 عناصر في “إغارة” نفّذها الثوار على نقاط قوات النظام في جبهتي حيي القابون وتشرين.

وقال “الدمشقي” إن الاشتباكات لاتزال جارية موضحاً أن عدد قتلى النظام غير معروف بالضبط.