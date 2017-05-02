إيران: سنواصل إرسال المستشارين العسكريين لدعم بشار الأسد

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أكد قيادي في الحرس الثوري أن إيران ستواصل إرسال مستشاريها إلى سوريا لدعم النظام السوري، وذلك في مقابلة نشرتها وكالة أنباء فارس الثلاثاء.

وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور، إن إيران “ستواصل إرسال المستشارين العسكريين إلى سوريا”، لتفادي ضرب “خط الأمام لجبهة المقاومة”، على حد تعبيره.

وأضاف أن المستشارين “موجودون حالياً (في سوريا)، وسننشر المزيد طالما الحاجة قائمة للمشورة”، للقوات التي تقاتل إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.

كما كشف أن قوات النخبة التي يقودها تدعم فيلق القدس ، وحدة العمليات الخارجية لحرس الثورة بقيادة اللواءقاسم سليماني.

وأضاف باكبور أن “للحرب عدة ميادين، أهمها الميدان البري، ونحن نقدم المساعدة لفيلق القدس، ونرسل إليه إخواننا الأكثر تمرسا”.

كما أوضح أن “مشورة” رجاله تتعلق “بتخطيط وتقنية وتكتيكات” القتال الميداني.

وأفادت حصيلة نشرت في آذار/مارس عن مقتل حوالي 2100 مقاتل أرسلتهم إيران إلى سوريا في هذا البلد، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يحددوا فترة مقتلهم ولا جنسياتهم.