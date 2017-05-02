ميليشيات (سهيل الحسن) تنعى أحد أبرز قادتها

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أكدت مصادر مواليةٍ للنظام اليوم الثلاثاء مصرع القيادي البارز في الميليشيات التابعة للعميد “سهيل الحسن”، متأثراً بجراحٍ أصيب بها قبل أيام في ريف حماة.

وينتمي الضابط القتيل “علاء أحمد شمه” إلى مفرزة المخابرات الجوية في حماة، والتي يسيطر عليها رئيس فرع الجوية بحلب “سهيل الحسن”، وقالت المصادر الموالية إنه أصيب بجراحٍ خلال قيادته الميدانية لميليشيات “النمر” في مزرعة المصاصنة قرب مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي.

وينحدر “شمه”، قائد مجموعات الاقتحام في ميليشيا “قوات النمر”، من قرية حيالين التابعة لمنطقة مصياف في ريف حماة الغربي، وبقي يصارع جراحه نحو أسبوعٍ في مستشفى حماة الوطني، حيث كانت إصابته بتاريخ الخامس والعشرين من نيسان/أبريل الفائت.

في السياق أيضاً، نعى موالون للنظام اليوم متطوعاً في ميليشيات الشبيحة يدعى “علي سميح أدناوي”، كان لقي مصرعه قبل أيامٍ في حماة، وهو ينحدر من قرية برنة قرب اللاذقية.